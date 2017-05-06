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  4. 06 Mayıs 2017 18:43

Erdoğan: Keşke seni tanımasaydım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen 'Mukaddes Emanetler Işığında Sergi ve Konferansı'na katıldı.

Erdoğan: Keşke seni tanımasaydım
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Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan acılar, Müslümanlar olarak mukaddes emanetlerde sembolleştirdiğimiz, değerlerimize yeterince sahip çıkamadığımızın en büyük ispatıdır. Asırlar boyunca İslam’ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabi bu çok daha ağırımıza gidiyor. Bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor” dedi.

“Diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz” diyen Erdoğan, “Mukaddes emanetlere olan saygımız, bunların korunması, muhafazası konusunda çok önemli sanat eserlerinin ortaya konuşmasına vesile olmuştur. Bu emanetlere kıyamete kadar, canımız pahasına sahip çıkmakta, onlara hürmeten yapılan eserleri devam ettirmekte kararlıyız” ifadesini kullandı.

DHA

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