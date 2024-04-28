Erdoğan - Özel görüşmesinin gerçekleşeceği yer belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Pati lideri Erdoğan ile CHP lideri Özel'in bir araya geleceği kritik görüşme için AK Parti'den bir açıklama geldi. Açıklamada görüşmenin gerçekleşeceği yer ve gündeme getirilecek konular açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin katıldığı yayında açıklamada bulundu.

Kanal 7'ye konuşan AK Partili Usta, görüşmenin 'muhtemelen' Beştepe'de gerçekleşeceğini belirterek, "Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu" dedi.

Görüşmenin 'en başta' konusunu ekonomi olacağını ifade eden Usta, Özel'in bu yönde açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey" diye konuştu.

'Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım'

'Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım" diyen AK Partili Usta, "Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır" diye ekledi.

Usta'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

'İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır'

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey.

Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım. Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır.