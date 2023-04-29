Erdoğan rahatsızlandıktan sonra geri döndü

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak, doktorlarının tavsiyesi üzerine 2 gün boyunca dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST ile geri döndü.

Hafta içi katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Erdoğan, ilk olarak TOGG aracıyla birlikte TEKNOFEST'e katıldı. TEKNOFEST'in ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşüp İzmir mitingi için kente hareket edecek.

Geçtiğimiz akşam canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 dakikalık aranın ardından midesini üşüttüğünü belirterek seyircilerden helallik istemişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı'nın programları iptal edilmiş ve istirahat edeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 11.00'de önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracı ile alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındakilere hitabında şunları kaydetti;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.

"Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz"

Geçen sene Bakü'de can Azerbaycanlı gençlerimizle TEKNOFEST sevincini yaşadık. Samsun'dan Gaziantep'e ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayiine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı'na, Bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan dereceye giren, projeleri ile fikirleri ile önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.

Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.