Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti: Parti liderlerinden seçim mesajları

Partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına ilişkin 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefetten cevap gecikmedi.

''Seçimler ne zaman yapılacak?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etti.

Böylelikle seçim için 14 Mayıs tarihine kesin gözüyle bakılmaya başlanırken muhalefet cephesinden yanıtlar gecikmedi.

AKŞENER'DEN SEÇİM TARİHİ YANITI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Akşener, "Mayıslar bizim"dir mesajını paylaştı.

CHP'DEN 6 NİSAN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Özkoç, ''Biz 6 Nisan'dan önceki seçimlere evet diyoruz dolayısıyla şimdi seçim kararını kendileri alacaklar'' dedi.

Öte yandan altılı masanın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayına ilişkin de konuşan Özkoç, altılı masanın 30 Ocak'taki toplantıdan sonra sunum gerçekleştireceğini ifade etti. Özkoç, ''Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar.'' dedi.

DEMOKRAT PARTİ: AYNI YERDEYİZ BEKLERİZ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Seçim 14 Mayıs'ta mesajı''na yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından ''Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz'' paylaşımını yapan Uysal, ''Yerli ve milli Şef'e karşı 'Yeter söz milletindir' diyeceğimiz bir gün olacak.'' dedi.

KARAMOLLAOĞLU: EN GEÇ İKİ AY İÇİNDE SEÇİME GİDELİM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 2 ay içinde seçime gidelim çağrısı yaptı.

''Madem seçim güncellenecek, hadi buyurun bugün seçim kararı alınsın.'' ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, ''En geç 2 ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da öğrenmiş olursunuz.'' dedi.