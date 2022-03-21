  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, sesindeki değişimin nedenini böyle açıkladı

Erdoğan, sesindeki değişimin nedenini böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında sesindeki değişimin nedenini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

''Bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için davet beklemez'' diyen Erdoğan'ın ses tonundaki çatallaşma dikkat çekti.

Erdoğan, konuşması sırasında ses tonundaki değişikliğin nedenini de söyledi.

''Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık'' diyen Erdoğan, ''Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz'' ifadelerini kullandı.

Etiketler ses erdoğan'ın sesi nedeni recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar
Ne altın ne dolar ne de Bitcoin! Elon Musk'tan çok konuşulacak yatırım tavsiyesi
Dövizin suyu yeniden ısındı; dolar, euro ve altın yükselişte...
HSK'dan Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcı için flaş karar
Bakan Nebati'den elektrikle ilgili "müjde" gibi açıklama
Sürpriz açıklama: ''Acun Ilıcalı'nın yolunu ben açtım''
Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
Son seçim anketi geldi; ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'' oylara yansıdı
İşte Erdoğan'ın kaybetmeme planı: AK Parti ve MHP'nin yeni stratejisi ortaya çıktı
Tam 30,54 metre: Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı