Erdoğan, sesindeki değişimin nedenini böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında sesindeki değişimin nedenini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

''Bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için davet beklemez'' diyen Erdoğan'ın ses tonundaki çatallaşma dikkat çekti.

Erdoğan, konuşması sırasında ses tonundaki değişikliğin nedenini de söyledi.

''Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık'' diyen Erdoğan, ''Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz'' ifadelerini kullandı.