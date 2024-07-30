Erdoğan sitem etmişti... Filistin lideri Abbas'ın Türkiye'ye neden gelmediği belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye neden gelmediğini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olası Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abbas'ın sağlık sorunlarını öne sürerek Türkiye'ye gelmediğini söyledi. Çelik, "Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "MAHMUD ABBAS" AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmelerine rağmen gelmediğini söylemesiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, Abbas'ın başka bir tarihte geleceğini belirtti.

"BAŞKA TARİHTE GELECEKMİŞ"

Çelik, "Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi. Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş. Sayın Abbas sağlık sorunlarını öne sürdü." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABBAS BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Abbas'ın Türkiye'ye gelmemesiyle ilgili şunları söylemişti: "Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz."