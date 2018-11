Erdoğan: Stokçuların depolarını basacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Patates ve soğan fiyatlarındaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra patates ve soğan stoğu yapılan depoların basılacağını da söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün itibariyle 30 bine yakın muhtarımızı Külliyemizde ağırlamış olduk. Sizler de seçime gireceksiniz. Önümüzdeki aylarda muhtar toplantılarımıza biraz hız vereceğiz. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalıştığına onlar demokrasiyi sadece kendilerine hizmet ettiğinde severler. AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?

''AVRUPALI DOSTLARIMIZI İKAZ EDİYORUM...''

Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı eden hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı terör perestliktir terörist seviciliktir. Burada Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum o çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir. Siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden ülkemizin milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

''GEZİ OLAYLARI TIPKI CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATIN KENDİSİ GİBİ BİR PROJEYDİ''

Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız. Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir. Dün Gezi olaylarını öven Gezi'ci vandalları yücelten bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var. Bu adam dünyada milletleri bölmekle adeta birilerini görevlendiren parası bol birisi. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin bu imkanlarını bu ülkeyi parçalayıp bölen terör eylemlerine karşı her türlü desteği veren kişi şimdi içeride. Suçu olmayanı niçin kalksın da yargımız içeri alsın? Bay Kemal bunların hepsi akademisyen diyor davet etseydiniz onlar zaten gelirdi diyor. Senin o beyefendi dediklerinden bir tanesi de köşe yazarıydı 5 yıl 10 aya mahkum oldu yargı onu cezaevine göndermedi tutuksuz devamını sağladı ne yaptı kaçıp Almanya'ya gitti şimdi Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Oradaki kampanyaları o idare ediyor. Bu adam mahkum edilmiş bir adam. Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş buldu serbest bıraktı o da kaçıp gitti.

''GEZİ'Yİ ÖVENLER, GİZLİ VEYA AÇIK, PKK'YI DA ÖVER FETÖ'YE DE DESTEK VERİR''



Gezi'yi övenler devletin otobüslerini yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bunlara eyvallah mı edeceğiz? Orada ağaçlar sökülmüş Türkiye'nin tarihinde bizim gibi fidan ağaç dikme noktasında yarışa girecek hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamıştır. Milyonlarca başbakanlığımda da belediye başkanlığımda da bu ülkede fidanlar diktik ağaçlar diktik bunlar şimdi milyarlara yürüdü. Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir. Utanmadan gazilerin yanında biz varız diyor. Sen hangi gazinin yanındasın ya? Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUĞDAY İTHALATI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ekonomi yeniden toparlanmaya başlayınca meseleyi başka taraflara çelmeye baladılar Türkiye buğday ithal ediyormuş. Dürüst ol. Bunu duyan da milletin buğday ve un yokluğundan fırınların önünde kuyruk olduğunu sanacak. Türkiye yılda ortalama 21 milyon ton buğday üreten 19 milyon ton buğday tüketen bir ülkedir. Buğday ithalatımız var hem de oldukça yüksek miktarda var. Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal. İhracat yapıyoruz. Bundan dolayı yapılıyor.

''EZAN EVRENSELDİR''

Ezan evrenseldir. Türkiye'de de Allahuekber Malezya'da da Arabistan'da dünyanın neresine gidersen git namaz vakti girdi bunu anlarsın.

''DÖVİZ KURUNDA, FAİZDE İBRE SÜREKLİ AŞAĞIYA DOĞRU İNİYOR''

Döviz kuru faizde ibre sürekli aşağıya doğru iniyor. Ekonomimizin geleceğinden ümitli olmak için gereken her türlü sebebe sahibiz. Siyasette muhalefet anlayışımızın değişmesi gerekiyor.''

''YERLİLİK VE MİLLİLİK HASSASİYETİMİZİ PAYLAŞMAYAN HİÇ KİMSEYLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM ETMEYECEĞİZ''

Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır. Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

''BUNDAN SONRA STOKLARIN YAPILDIĞI DEPOLARI BASACAĞIZ''

Patatesleri soğanı stokluyorsunuz dedim bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra hastalıklı çürüdü diyorlar sen çürüttün bunlar havasız kalırsa tabii ki çürüyecek.''