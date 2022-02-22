Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Ukrayna krizine ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Ukrayna Lideri Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal’de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbass’taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin tutumunu, Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.