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  4. 10 Mayıs 2018 12:28

Erdoğan ve Mustafa Destici'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Erdoğan ile Destici görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı parti girişinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı.

Görüşme sonrası iki isim açıklama yaptı.

İlk olarak söz alan Erdoğan şöyle konuştu:

''Bugün Sayın BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz bunları görüşme fırsatımız oldu. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz dayanışmamız çok daha verimli kampanyayı nasıl yürütürüz bunların üzerinde durduk. Bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Şu anda gündemimizde ortak miting yok. Ama bir planla kampanyayı sürdüreceğiz.''

Destici ise ''Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da iki seçim birlikte yapılacak. Cumhur İttifakı'nın bir tane Cumhurbaşkanı adayı var o da Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın içinde asla pragmatik hesapla yer almadık'' ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılmıştı.



DHA

recep tayyip erdoğan , bbp
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