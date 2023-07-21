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Erdoğan ve Zelenski'den Tahıl Koridoru görüşmesi

Erdoğan ve Zelenski'den Tahıl Koridoru görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti" sözlerine yer verildi.

Etiketler edoğan zelenski görüşme
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