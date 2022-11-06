Erdoğan: Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ''Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır. Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı”nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GAZİANTEP'E 12 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Gaziray'ın açılışını yaptık. Gazirayla birlikte Gaziantep çok çok önemli bir esere sahip oldu. Iraklar artık yakın oldu. Gaziantep, Gaziray ile raylı sistemle çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.

Tüvasaş, Sakarya'da üretimi yapılan yerli vagon sanayinin önemli bir merkezi. TÜVASAŞ ile adım atılacak, Gaziantep bu eserinin vagonlarını yurtdışından değil Sakarya'dan temin etmiş olacak

25 Aralık Panorama müzesi, açılışında bulunduğum bir müze. Anadolu'da bu tür müzelere pek rastlamıyoruz. Gerekse panorama gerekse Zeugma müzesi, onun açılışını da bizzat yapmıştım. Zeugma ayrı bir zenginliğe sahip olan bir yer.

Gaziantep'in başını çeken şu andaki Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Borsa Başkanı ile toplantı yaptık. 10 milyar doları bulan ihracat skalası ile hedefi yükseltmişler, daha büyük hedefleri var, ayda bir milyar dolar hedefini kendilerine vermiştik. Onlar da bunu kendilerine hedef olarak belirlediler. Yılda 12 milyar dolar ile Ankara'yı geçmiş durumda, daha da ileri konuma ulaşacak.

Burası refahın sembolü haline gelmiş bir şehir konumunda. 2 üniversitesi ile sağa sola latifesini de yapıyor. Yıllardır mazlumlara ve mağdurlara kucak açan GAZİANTEP'in verdiği insanlık dersinin tarifi mümkün değildir.

Kadın hareketi noktasında da Fatma Hanım da buradaki hanım kardeşlerimize örnek teşkil etmesi bakımından başarılı. Anayasadan yasalara kadar hukuki zeminde yaptığımız reformlarla kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de büyütüyoruz.

"GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ MİLLETLERİ DOĞURUR"

Şu anda bizim aile konusunda bir adım atıyoruz. Yasal düzenleme muhalefetin önümüze geldiği dönemde biz yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için bu işi anayasal düzenlemeye taşıyalım, olayı başörtüsü olayından çıkartarak bunun yanında aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim. Fakat bundan muhalefet herhalde bundan endişe etmiş. Sayın Başkan aile kavramı ile ne demek istiyor falan demişler. Burada endişe edilecek, korkulacak herhangi bir şey yok. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Burada yapılması gereken de bu. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Bundan endişe etmeye gerek yok. Ama zayıf aile tipleri güçlü milleti zayıflatır. Biz buna fırsat vermek istemiyoruz.

Aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin karşısına bir set daha çekmiş olacağız. Bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da kadınlarımızla inşa edeceğiz.