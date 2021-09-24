Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada ABD ile ilişkilere değindi. Erdoğan, ''İki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Daha önceden hiçbir ABD lideri ile bu durumu yaşamadık. İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.

"PUTİN'DEN BEKLENTİM FARKLI"

Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım.

COVİD İLE MÜCADELE

Alınacak tedbirler gerek halkımız gerek ortaöğretim ve üniversitelere yönelik çok farklı olmamalı. Bakanımla yaptığım görüşmede bunlardan da taviz veremeyiz diyor. Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefata önem veriyorum, vakaların da asgariye inmesine yönelik başat tedbirlerimiz olacak."