Erdoğan'dan Abdullah Gül sorusuna ilk yanıt: ''Derdimiz yok''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün karşısına rakip olarak çıkıp çıkmayacağına dair "Böyle bir problemimiz, derdimiz yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz" dedi.

NTV'nin aktardığına göre "5 Mayıs’ta meydanda kim olacak göreceğiz" diyen Erdoğan, 24 Haziran'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak “Öyle bir problemimiz derdimiz yok” ifadesini kullandı.

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