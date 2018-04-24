Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ORTAK ADAYI BELLİ OLDU
ERDOĞAN'DAN ABDULLAH GÜL SORUSUNA İLK YANIT: ''DERDİMİZ YOK''
Vatanım Sensin ile ilgili flaş karar
Vatanım Sensin ile ilgili flaş karar
Seçimle ilgili e-Devlet'ten yeni hizmet !
Seçimle ilgili e-Devlet'ten yeni hizmet !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Borcunu kapatana yüzde 20 indirim müjdesi ! Bugün başladı...
Borcunu kapatana yüzde 20 indirim müjdesi ! Bugün başladı...
Bu bir ilk ! Cinsel organ e testis nakli yapıldı
Bu bir ilk ! Cinsel organ e testis nakli yapıldı
Şırnak'tan acı haber: 1 evladımız şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: 1 evladımız şehit oldu
Şok eden olay ! Sevgilisinin cinsel organını makasla kesti !
Şok eden olay ! Sevgilisinin cinsel organını makasla kesti !
Cumhurbaşkanlığı'ndan kredi faizlerine müdahele hazırlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kredi faizlerine müdahele hazırlığı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 24 Nisan 2018 13:37

Erdoğan'dan Abdullah Gül sorusuna ilk yanıt: ''Derdimiz yok''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda adı Cumhurbaşkanı aday adayları arasında anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruya bu yanıtı verdi.

Erdoğan'dan Abdullah Gül sorusuna ilk yanıt: ''Derdimiz yok''
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün karşısına rakip olarak çıkıp çıkmayacağına dair "Böyle bir problemimiz, derdimiz yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz" dedi.

NTV'nin aktardığına göre "5 Mayıs’ta meydanda kim olacak göreceğiz" diyen Erdoğan, 24 Haziran'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak “Öyle bir problemimiz derdimiz yok” ifadesini kullandı.

''Gül aday olursa YSK'ya iptal için gideceğim''''Gül aday olursa YSK'ya iptal için gideceğim''

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu görüştüAbdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu görüştü

Ünlü anketçi açıkladı: İşte Abdullah Gül'ün oy oranıÜnlü anketçi açıkladı: İşte Abdullah Gül'ün oy oranı

 

 

 


 
 
 

abdullah gül , cumhubaşkanlığı adaylığı , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM