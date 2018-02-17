Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Zafere yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

Erdoğan "Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep sabrettik haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerdeki teröristlerden çok çekti. İçerdekilerde Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" dedi.

"Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salona geçerek AK Parti Afyonkarahisar il kongresinde konuştu.

"AK Parti kaderi milletimizin kaderiyle bütünleşmiş, iç içe geçmiş bir partidir. Bizim her başarımız milletimizin başarısıdır. Her başarısızlığının da milletimize bir bedeli vardır" diyen Erdoğan, "Bu anlayışıyla çalışmamızı yürütmemiz gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Türkiye sınırları içerisinde, sınır boylarında verdiği tarihi mücadelede biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi en başta bizlerin görevini layıkıyla yapmasından geçiyor. Tüm AK Parti kadroları milletimizin desteğini almak için gecesini gündüzüne katması gerekiyor. En küçük başarısızlığın nelere mal olduğunu 7 Haziran’da gördük. Daha hassas olacağız. Bizim başarısızlığımız milletin başarısızlığı gibi görüp akbaba gibi çullananlara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu millet, bunu 15 Temmuz’da gösterdi. 15 Temmuz’da benim milletim genci yaşlısı F16’lardan kaçtı mı, tanklardan kaçtı mı, hayır. Tam aksine bağrını, göğsünü açtı. Onlar imanlarının gereğini yerine getiriyorlardı. Sınır boylarında ölürsek şehit, dönersek gaziyiz bizi beklemesinler, istikbalimiz ve istiklalimiz için çarpışan kahramanlara çok şey borçluyuz. Hepsine de selamlarımızı gönderiyoruz. Şu dört ilkeye sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Rabiamız, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" dedi.