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Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası

Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini İsrail Başbakan'ı Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "Netanyahu benzetmesi" polemiği mahkemelik oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Netanyahu…" diyen Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Akşener'in sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener ise sosyal medya hesabından Erdoğan'a şu yanıtı verdi: "Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, Siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." 

Etiketler recep tayyip erdoğan meral akşener netanyahu
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