Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: ''Öğrenci misiniz terörist mi?''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 5 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları eleştiren Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?" dedi. Erdoğan, "Bu ülke bir Gezi olayını yaşamayacak" ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin STK'ların destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları idolojik saplantıları halkın sorunlarının önüne geçmiş bir kesim vardır.

Bunların başında CHP vardır. CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına baktığınızda terör örgütü temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor.

Terör örgütü üyesi olan bu gençleri milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke, teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak, buna asla izin vermeyeceğiz. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et ama biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız.

LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke milli manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.Bu ülke teröristlere teslim olmayacak. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

Önceki Kabine toplantımızda ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Dün CHP'nin başındaki zat çıktı, yine tamamı yalan, yanlış ithamlarla hakikatlari gölgelemeye çalıştı. Ocak ayı ihracatımızın 15 milyar doları aşarak rekor kırdığı müjdesini vermiştik. Çiftçilerimize destek ödemesi yapılmadığını söyledi. Geçen yıl yapılan 22 milyar liralık, bu yıl yapılacak 24 milyar liralık destek ödemelerini görmüyor.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyenleri yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. "