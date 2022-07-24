Erdoğan'dan Ebru Gündeş'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.



73 yaşındaki Müjgan Bilgin'in 25 Temmuz Pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.