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Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti

Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.

"PAZARTESİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK"
Yapılan duyuruda, " Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ebru Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin

 

Etiketler müjgan bilgin ebru gündeş'in annesi
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