Erdoğan'dan ekonomi mesajı: ''Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, ''Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günün ikinci mitingini Çorum'da gerçekleştirdi.

Meydandaki kalabalığı “31 Mart’ın ayak sesleri.” diye tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece Çorum’u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonlarla aramaya var mıyız? İstanbul’u arayacağız değil mi? Ankara’yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız.” dedi.

Erdoğan, “Bir dönem bizim yöremizde durup beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çorum’un geçmişte acı olaylar yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler, Maraş’ta, Çorum’da daha sonra Sivas’ta provokasyonlar denediler. Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler.” dedi.

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde süren terör operasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teröristlerin inlerini başlarına yıktık.” diye konuştu.

“DEPREMİN YÜKLEDİĞİ FATURAYA RAĞMEN BU ADIMLARI ATTIK”

Erdoğan konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık. Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık.

En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.”

“BECEREBİLDİKLERİ TEK İŞ KARA PARADAN KULE İNŞA ETMEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’ye de yüklendi.

Para sayma soruşturması üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görülür hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler mi yapan bir kartel mi oldukları belli değil.” dedi.