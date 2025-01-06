Erdoğan'dan emekli ve memura müjde yok

Yılın ilk kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, en düşük emekli aylığı ve memurların refah payı talebine değinmedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yılın ilk Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

En düşük emekli aylığı artışı ve memurlara refah payı konularının da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Ancak Erdoğan, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili konulara değinmedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025'e merhaba dedik. Son 15 aydır tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barış yılı olmasını Allah'tan diliyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. 1 Ocak sabahı "Bir Güne Doğuyor" sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya haykırmıştır.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUHAKKAK KURULACAKTIR"

Bu sivil toplum buluşmasından birileri rahatsız oluyor. Buna tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. Türkiye'nin mazlumlarla danışma içerisinde olması zalimleri tedirgin ve rahatsız eder. 61 yıllık Baas zulmünün ardında Suriye'de nasıl inanç hak adalet kazandıysa inşallah Filistin'de hak kazanacaktır. Filistin devleti muhakkak kurulacaktır. 3 ayların milletimizin yanı sıra İslam alemi için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

"İHRACATIMIZ 2023 YILINA GÖRE YÜZDE 2,5 ARTIŞ GÖSTERDİ"

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Siyasette de hükümette de devlet idaresinde insan ve hizmet odaklı bir anlayışa sahibiz. 2024 yılı mal ihracatımız 2023 yılına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefi zaten yakalamıştık. Gelecek sene için çıtayı yukarı çekiyoruz. 390 milyar dolar olarak bu hedefi belirledik. İhracatçılarımızla el ele omuz omuza vereceğiz. Tüm ihracatçılarımızdan daha fazla çaba bekliyorum.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ 2025'TE DAHA DA HIZLANACAKTIR"

Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır. Para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. Maliye politikası kanalı enflasyonla mücadeleye çok güçlü destek verecek. Bütçe imkanları elverdikçe yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefi ile uyumlu olarak belirleyeceğiz. Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarda değil gıda, konut, enerji gibi bir çok alanda arz yönlü tedbirlerle destekleyeceğiz. Hayat pahalılığıyla ilgili olarak en başında konut fiyatları ve kiralar geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Belli başlı alanlarda sadece dönemsel etkilerle açıklanamayacak fırsatçılık ve aşırı kâr hırsıyla olanlarla mücadele ediyoruz.

FATİŞ FİYATLA MÜCADELE

Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında kimi zaman uçurum oluşuyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir. Fırsatçılıkla mücadelede devlet elbette gerekeni yapmakta mükelleftir. Geçen yılki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde 1555 gerçek ve tüzel kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için de yoğun çaba harcıyoruz. 2024 yılında 1,3 milyon denetim yaptık. 1.4 milyar lira para cezası tatbik ettik. Sattığı ürünlere hile hurda karıştıranlara, milletin cebine el atanlara asla tolerans göstermiyoruz. Bu denetimlerimiz 2025 senesinde daha da artacak.

BOYKOT ÇAĞRISI

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbeset piyayasa müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir. Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Vatandaşlar olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktadır. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol katettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.

DEPREM BÖLGESİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ OLACAK

Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında deprem bölgesi en önemli gündemimiz olmayı sürdürecektir. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İşyerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

TEMEL HEDEFİMİZ MİLLETİMİZİN BİR DAHA ASLA BEKA SORUNU YAŞAMAMASIDIR

Bu coğrafyada masadaki gücünüz bileğinizin gücünüzden gelir. Bu hakikati defalarca bu topraklarda tecrübe ettik. Sendelediğimizde yanımızda ilk biten hasımlarımız oldu. Sevr anlaşması zayıfladığımızda başımıza neyin geleceğini gösteren ibret vesikası olarak aklımıza kazınmıştır. 2002'den bu yana temel hedefimiz milletimizin bir daha asla beka sorunu yaşamamasıdır. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı muhafaza etmek içindir. Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kıracak kudrettedir.

"İHA, SİHA, ELEKTRONİK HARP VE SAVAŞ GEMİSİ ÜRETİMİNDE DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDAYIZ"

2002'de sadece 56 firma varken bugün bu sayı 3 bin 500'ü geçti. Sektörün cirosu 15,5 milyar dolara çıktı. İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Geçen yıl uzay hava karar deniz elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirdik. KAAN'ın ve Hürjet'in uçuş testlerine devam edilmiş Gökbey'in ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. Deniz sistemlerinde Piri Reis'i hizmete aldık. Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe sistemine 'Bismillah' dedik. Burada saymaya kalksak saatler sürecek savunma sanayi projesini yaptık ya da başlattık.

2024 yılına dair karnemizi 20 ana başlıkta 31 Aralık'ta sosyal medya hesabımızdan paylaştık. 2025 yılında da 85 milyon için çalışacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak en önemli öncekilerimizdendir. Arkasında terörü ve teröristi alarak siyaset olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesi buna izin vermez.

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA RIZA GÖSTERMEYİZ"

Suriye'de gerçekleşen devrimle bu ülkede ve bölgede yeni dönem başlamıştır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Farklı hülyalar görenler son gelişmelere sonrası gerçeklerle yüzleşmiştir. Silahlar gömülecektir. Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir. İş yine oraya varırsa 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Terör baronları adına milleti tehdit edenlere millete pabuç bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. İktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. Biz elbette bunu suhuletle olmasını temenni ediyoruz. Bu yol tıkanır ve dinamitlenirse o zaman devletin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu vurmaktan çekinmeyiz.

Güçlü toplum güçlü ailelerle mümkündür. Ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayaız bu konutda. LGBT meselesi ailenin varlığına yönelik en ciddi meselelerin başında gelmektedir. Doğum hızı gerilemiştir. Bu alarm vericidir. 3 çocuk çağrımızın ne kadar önemli olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. 2025 yılını aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık.

Ulaştırma hükümetimizin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Yeni bir adım atıyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme sisteminin 2025 yılında ihalesini yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyali almayı hedefliyoruz.