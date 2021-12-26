Erdoğan'dan faiz açıklaması: ''Biz bu çarkı bozacağız''

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz'' çağrısında bulundu. Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, ''Faiz zengini daha zengin yapar. Biz bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta... İstanbul bizim medeniyetimizde de, tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir yere, hikayeye sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek her rengiyle, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir.

Bu şehre hizmet etmek demek; 84 milyonun tamamının gönlüne girmek demektir. Bizim gecemizi gündümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır.

AYASOFYA'NIN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Dün Gaziantep'te hem kapalı salon toplantısında hem miting alanında on binlerin olduğu o meydanda bu coşkuyu gördük. Fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük. Elbette her dava bizim davamızın da sembolleri vardır. Ezanımızla, bayrağımızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın gerisinde davaya olan inancımız bulunuyor. İstanbul'un 1453 yılındaki fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması bizim için çok kıymetlidir. Çamlıca Camii bizim için çok ama çok değerlidir. Anadolu Yakası'ndaki en büyük semboldür. Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'te dikiliyor. Bunlar bize nasip oluyor. Demek ki iş bilenin, kılıç kuşananın.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele; Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesidir. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Size olan sevdam sebebiyle unutmayın davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır.

BU DAVADA İHANETE YER OLMAZ

Her dönemde bu kutlu davanın vefakar, cefakar, azimli erleri olmuştur. AK Parti'yi kurduğumuzda teşkilatlarımızı bu dava erlerinin gayretiyle oluşturduk. AK Parti'nin inşasında, yaşatılmasında emeği geçen kardeşlerimizin öyle hikayeleri var ki bunlar bile omuzlarımızdaki yükün ağırlığını göstermeye yeter. Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz teşkilat toplantısından ayrılıyor. Bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin 4 aylık evladı olduğunu, arada çocuğunu emzirmek için 24 km uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor. İstanbul'da da benzer pek çok hikaye var. Nafakasını çıkarmak için gece fabrikada temizlik işi yapıp tüm gün teşkialtın işini yapanlar gibi nice örnekler var.

Bu dava işte böyle bir davadır. Bu nedenle bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Hesabi değil, hasbi insanların omuzlarında yükselene bu davayı ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak bizlerin sorumluluğudur.

Teşkilat genel merkeziyle, illeriyle, ilçeleriyle partinin gövdesidir. İstanbul en büyük teşkilatımıza da sahiptir. İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin arkadaşımız görevlendirildi. 39 ilçede yapılan toplantılar 17 bin 834 kardeşimizin iştirakiyle gerçekleştirildi. İstanbul'daki 962 mahalle başkanımızdan 899'u il yönetimi tarafından bizzat evlerinde ziyaret edildi. Seçim takvimi başlayana kadar partimizin kuruluşundan bu yana görev almış tüm sandık kurulu üyelerimizle de inşallah bir araya gelinecek.

39 BELEDİYEMİZE SESLENİYORUM: HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİN

Engelli, yaşlı, yetim, öksüz, şehit yakını, gazi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul gibi iş insanlarımız, STK'lar başta olmak üzere kentin ana dinamiklerini oluşturan kesimi de unutmayız. Kadınlara şiddet, hayvanların korunması gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürütüyoruz. 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ağaçlardaki meyveler, o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı.

Gaziantep'te yavru Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu, oynarken o Asiyemiz paramparça edilir hale geldi. Aradık Ömer Bey'i, Allah razı olsun ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik, tedavisi orada yapılıyor. Siyaset hayatın her alanını kucaklaşmayı gerektiren bir uğraştır. İhmal ettiğimiz her kesimin vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor olabilir, bizi ilgilendirmez.

İlk günden beri AK Parti'yi iktidarda tutacak olan millettir diyoruz. Bu millete sadece teşekkür değil 15 Temmuz'da olduğu gibi can borcumuz da var. Bunlarda yalan, afedersiniz hal binasını hastane takdim edecek kadar bunlar yalancı. İncelendi ki böyle bir hastane yok. Arnavutköy'de tarihi kışlayı hastaneye çevirdik mi? Çevirdik. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var mı? İstedik ki Hakkari'deki yavrumuz Hakkari'den İstanbul'a gelmesin. Onun ayağına üniversiteyi getirelim. İşte bu erdemliler hareketinin en önemli başarısıdır.

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN YAPAR"

AK Parti döneminde doğmuş nesil, eski Türkiye'yi bilmediği için sahip oldukları imkanları geçmiş ile mukayese edemiyor. Yaptıklarımızı bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz.

Yeni ekonomi programımızla Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz.

Faiz zengini daha zengin yapar, biz bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız.

"CHP belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı? Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar.

"Bunlar hayatı yalan. Çiftçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul'a yalan söylüyorlar.

Unutmayız ki, karşımızdakiler 2023'teki seçimlere her zamankinden daha yoğun bir kin ile hazırlanıyorlar. Bizim de buna göre hazırlanmamız gerekiyor."