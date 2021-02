Erdoğan'dan ''Gara harekatı'' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

GARA'YA PENÇE KARTAL-2 HAREKATI

Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik.

Bugün burada Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü'nün azmine sahip gençler görüyorum. Kalplerindeki imanla, bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarla eğitime öğretime odaklanan gençler görüyorum. Bugün bu salonlarda vakitlerini sapkın ideolojilere verenlerin değil, kendi devletlerinin hizmetlerinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Bugün burada geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızı hayata geçirecek vatanperver gençler görüyorum. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen gençlik görüyorum. Gençler sizden beklediğim Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır.

Türkiye salgın sürecini sağlık altyapımız ve sistemimizin gücü, devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmak neticesinde en az sıkıntıyla geçiriyoruz. Gençlerimizle omuz omuza küresel sağlık krizine karşı tarihi bir mücadele yürüttük. Umutlu olmak için pek çok nedenimiz var. Cumhuriyet tarihinin sahip olduğu en güçlü altyapıya sahibiz. Yakın tarihimizin en dinamik, en eğitimli insan nüfusuna sahibiz. Artık kendi stratejisini belirleyen, bağımsız bir Türkiye var. Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğimizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya kadar her alanda tarihimizin en adımlı kararlarını attığımız bir dönemdeyiz. Türkiye büyüdükçe gençlerimize oldukça geniş ve çeşitli kariyer fırsatları sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Üniversiteleri marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkarıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Son 18 yılda çok çalıştık, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen her gencimize bu hayalini gerçekleştirebileceği bu durumu biz kurduk. Artık harç yok. Eğitimin her kademesi gibi yükseköğretimi ücretsiz yapmakla kalmadık, istisnasız herkesin erişimine açtık.

Türkiye'de biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse hiç yoktu. Tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve fiber altyapı ile ilgili çalışmaları hızla tamamlayacağız. Eğitimde ve iş hayatında hayalini gerçekleştirememiş her bir gencimizin üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Ulusal ve uluslararası düzeydeki her çabanızı elimizdeki imkanları seferber ederek destekleyeceğiz.

