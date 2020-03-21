Erdoğan'dan geceyarısı açıklaması: ''Evinizden çıkmayın!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki corona salgınında toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 670 vakanın açıklanmasının ardından bir sesli mesaj paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında corona virüsü ile amansız bir mücadele verildiğini belirterek gece gündüz çalışıldığını vurguladı. Erdoğan ayrıca “Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor” uyarısını yaptı.

Hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunan Erdoğan, sosyal mesafeyi artırmak ve zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmama konularında uyarılarını yineledi.

Erdoğan ibadetlerin evde yapılmasına özen gösterilmesini isteyerek vatandaşlara “Zor günleri atlatacağız” mesajı verdi.