Erdoğan'dan İBB açıklaması: Hesabını vermesi lazım

Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan, ziyaretin, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olduğunu söyledi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bizim adayımız belli" dedi. Erdoğan ayrıca, İBB çalışanın tutuklanmasıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık. Ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum."



"2030 EXPO için adaylardan biri de Suudi Arabistan. EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini destekleyeceğimizi açıkladık."

İSRAİL VE MISIR İLE İLİŞKİLER

"İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır’la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir."

"Bölgemizde aynı inanç ve düşünceleri paylaştığımız ülkelerle çok daha farklı bir sürecin içine girmeliyiz. Bu da düşman üretme değil dost kazanma sürecidir."

MUHALEFETİN ADAYI

"Bu 6’lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve yoluna devam etmektedir."

İBB ÇALIŞANINI TERÖRDEN TUTUKLANMASI

Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eminim yargı önünde bunun hesabını verecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK PROTESTOSU

"Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Önce bu zihinsel karanlıktan kendisinin aydınlığa çıkması lazım. Güya elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve gidip yine milleti aldatmaya kalktı. Oysa artık günümüzde evlere verilen elektrikler ve sayaçlar yapılanları, yalan yanlış operasyonları tespit etmemekten beri değil. Yani nerede elektrik var, nerede yok, bunların hepsini artık elektrik sayaçlarıyla zaten tespit ediyorlar. Nitekim o evde de elektriğin olduğu tespit edilmiş durumda, biliniyor. Ama Bay Kemal, maalesef bu olayın da farkında değil. Yani gittiği evin elektriği var mı yok mu bundan haberi yok. Ne yaptığının da farkında değil. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal’i ciddi manada aldatıyorlar, o da oyunlara çok rahat geliyor. Çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var.