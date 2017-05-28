Erdoğan'dan iktidar konusunda çarpıcı uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlarda yapılan hizmetler gönül işidir; sevgi, sevda işidir. Büyüklerimizi unutmamız bizim mümkün değil. İmam Hatiplere olan ilginin artması, tüm okullarda Kuran'ı Kerim, Osmanlıca gibi derslerin okutulması başlıbaşına güzel şeyler. Bunlar önemli gelişmeler.

Dilimizden tarihimize kadar pek çok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyette kişilerin bulunduğunu biliyorum. Dün hedefimiz bir avuç birikimli nesil yetiştirmekti, bugün ise hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda Ensar Vakfımıza çok büyük görevler düşüyor.

14 yıldır kesintisiz iktidarız ama sosyal ve kültürel iktidar olmak konusunda sıkıntılar var. İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç, adanmışlık, süreklilik gerektirir.

Artık biz 80 milyonun tamamına ulaşmaya çalışan bir kadroyuz. Bunun farkında olmamız lazım.

Ayrıntılar geliyor...