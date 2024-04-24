Erdoğan'dan İsrail sorusuna yanıt: ''O iş bitti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ticari ilişkilere ilişkin soruya, ''Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti.'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Steinmeier'in makam aracını, Beştepe önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İlişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz. Bugün görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri ikili olarak ele alma fırsatını bulduk. Turizm alanındaki iş birliğimiz de her geçen gün gelişmektedir.

Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. PKK FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek beklediğimizi ifade ettim. Türkiye-AB ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Almanya-Türkiye ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Almanya ile savunma sanayiindeki kısıtlamaları gündemden çıkarmalıyız.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Gazze'deki zulümlerin son bulması çağrımızı tekrarladım. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe bölgesel küresel barışa yönelik tehditler arıyor. İsrail-İran arasındaki gerilim bunu en çarpıcı örneğidir. Bundan sonra da ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise şöyle konuştu:

"Hemşehrilerinizi konukseverliğini son 3 günde birebir yaşadım. Gaziantep, Ankara'ya davetiniz için teşekkür ederim. Görüşmelerimiz son derece yararlı oldu. Dünyadaki hiçbir ülke ile Almanya'nın bu kadar dostane ve ailevi ilişkileri yoktur.

"TARİHİ BAĞLARIMIZ SON DERECE GÜNCEL"

İnsani ilişkiler bağlarımızı özel kılıyor. İlişkilerimiz çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Tarihi bağlarımız son derece güncel. Dün deprem bölgesini ziyaret ettim ve orada yeniden inşa çalışmalarının ne kadar takdire şayan olduğunu ifade ettim. Suriyeli göçmenler de bu depremlerin mağdurları oldular. Onlarla da konuştum. Almanya olarak depremzedeleri desteklemeye devam edeceğiz.

"7 EKİM SALDIRISI OLMASAYDI ORTADOĞU'DAKİ BU SAVAŞ OLMAZDI"

İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz. Ortak çözümler bulmalıyız. Kıbrıs ve Ukrayna konusu da ele aldık. 7 Ekim saldırısı olmasaydı Ortadoğu'daki bu savaş olmazdı. Filistinliler içni siyasi bir perspektif olmalı."

İKİ LİDER SORULARI YANITLADI

İki lider konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

ERDOĞAN: REHİNELERİN TAKASI NOKTASINDA BİR MÜCADELENİN İÇERİSİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyıorsunuz" sorusuna "Yoğun ticareti ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Rehinelerin takası noktasında bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz." yanıtını verdi.

STEINMEIER: ALMAN GÜVENLİK GÜÇLERİ BU FAİLLERİ HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERECEKLER

Almanya Cumhurbaşkanı ise "Alman hükümeti aşırı ırkçılara karşı nasıl bir önlem alacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki son kundaklama olayı farklı. Solingen'deki saldırının 30. yıl dönümü vesilesiyle konuşma yaptım. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın tekrarlabileceğini düşünemezdik. Yeni bir saldırı oldu maalesef. Alman güvenlik güçleri bu failleri hak ettikleri cezayı verecekler."

AA