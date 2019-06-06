Erdoğan'dan İsrail'e başsağlığı mesajı

OdaTV'den Rafael Sadi'nin aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e eşinin ölümü nedeni ile oldukça samimi bir taziyet mesajı gönderdi.

İşte Erdoğan’ın İngilizce kaleme alınan taziye mektubu...

“Sayın Devlet Başkanı,

Büyük üzüntü içerisinde eşiniz hanımefendi Nechama Rivlin'in ebediyete göçtüğünü öğrendim.



Hanımefendi Rivlin'in vefatının İsrail halkını büyük üzüntüye sebep olduğuna tanık oldum.

Baş sağlığı dileklerimi ailenize ve İsrail halkına iletirim.

En yakın olduklarımızın vedası ve en çok sevdiğimiz aile üyelerinin kaybının tesellisi olamaz.

Acınızı tüm kalbimle paylaşıyor, size ve ailenize sabır diliyorum.”

(Taziye mektubu tercümesi Sayın Vitali Kazes tarafından yapılmıştır.)