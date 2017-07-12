Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Sokağa çıkamaz hale gelirsin''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri Rabbimin kahretmesini diliyorum. İnancımıza göçre şehitler ölmez. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktır. Bu nedenle İstanbul ve Ankara'da anıtlar inşa ettik. Bu anıtların açılışlarını darbe girişiminin yıldönümü gecesi gerçekleştireceğiz. İnşallah TBMM'nin önünde yine böyle bir anıt yapacağız. Bir diğerini de TOBB Marmaris'te inşa edecek.

Bu açılışlara tüm milletimizi davet ediyoruz. İlk açılış tören 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda gerçekleştireceğiz. Diğerini de sabah namazını takiben Külliye'nin karşısında inşa edilen anıtın olduğu bölgede yapacağız.

15 Temmuz da milli tarihimizin sembollerinden biri olmuştur. Aradan geçen bir yıla rağmen 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller olduğunu görüyoruz. Bu gafillerin başında anamuhalefet partisinin tepesindeki zat geliyor. Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bir kişi derdinin ne olduğunu Maltepe'de yaptığı konuşmada ifşa etti. Olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini duyunca Mevlana Hazretleri'nin sözleri geldi. Ağaca su vermeyi adalet dikene su vermeyi zulüm olarak görür. Bunlar Dikenlere su veriyor. Bizden dikenlere su vermemizi istiyor. Biz bu yola başvurmayız.

Hasta dediler, durumu kötü dediler... Ve cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baya yürüyebiliyor. Hani hastaydı, bunlar nasıl hasta? Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl oluyor da omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar? Bu şehitlerimizin failleri bunlar değil mi? Aksi takdirde şehitlerimizin huzurunda bizlerin boynu bükük kalır. Onlar FETÖ'cülerin avukatlığına soyunabilir, PKK-YPG'yi destekleyebilir, ülke ve milletine ihanet edenleri kucaklayabilir... Biz bunların hiçbirini yapmadık, yapmayacağız. Biz milletimize Türkiye'de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele edeceğimize söz verdik. Teröristleri destekleyen herkesi pişman edeceğimize ahdettik.

"YÜRÜYÜŞE FARKLI BAKABİLİRDİK"

Şayet anamuhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilmiş olsaydı belki bu yürüyüşe başka türlü bakabilirdik. Bir radyo programına çıkıp, darbe girişiminde tankların karşısına ilk defa ben çıkarım diyen bu değil mi? 15 Temmuz'da havalimanına indiği zaman arkadaşlarıyla tankların çekilmesini isteyip Bakırköy Belediye Başkanı'na kaçıp giden o değil mi? Sonra evden bütün geceyi izleyen o değil mi? Oteller kapalıydı onun için gittim diyen o değil mi? Cumhurbaşkanımızın geleceğinden haberim olsa gitmezdim diyen o değil mi? Benim milletim orda benim gelmeme ne gerek var? Biz milletimizin arasına geldik. Öğleye kadar havalimanında durduk.

"DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ AK PARTİ"

Batı konuşuyor. Bir G20 zirvesi yaptık, Hamburg'u yaktılar yıktılar. Hükümetimiz bunların yürüyüşünde 25 gün tedbir aldı. Güvenlik altında Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler. Hala utanmadan Batı'da farklı şeyler anlatıyorlar. Demokrasinin güvencesi Türkiye'de AK Parti iktidarıdır. Biz özgürlüklerin boyutunu biliriz. Anamuhalefetin geçmişi konumundaki iktidarı biliriz. DSP'nin parlamentodaki iktidarı döneminde Merve Kavakçı kardeşimize şu anda ebedi alemde olan zat 'bu kadını buradan atın' dediğinde alkış tutanları da biliriz. Hani özgürlük?

"SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELİRSİN"

Çok çektik, çok bedel ödedik ama sonunda başardık. Sokaksa sokak diyerek aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamayacağını iyi bilmesi gerekir. Böyle bir yola mı tevessül edeceksin, asıl sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmelidir. Meclis'i çalıştırmamak için her yola başvuranlar şimdi çıkmış Meclis devre dışı bırakıldı diye ağlıyorlar.

"TERÖRİSTLER İÇİN 450 KM YÜRÜDÜLER"

Teröristler için 450 km yol yürüyenler onların şehit ettikleri için 4.5 dakikalarını ayırıp bir fatiha ya da bir yasin okumuşlar mı? Ortada terörist sevicilikten, sinsi niyetlerden başka bir şey yok. Bir de utanmadan yaptıkları yürüyüşü 15 Temmuz ile kıyaslıyorlar. Yenikapı için davet gönderdiğimde son ana kadar gelmeyeceğini bildirdin. Son an dayatmalarla oraya geldin. Sonradan 7 Ağustos buluşmasıyla alakalı olumsuz açıklamalarda bulundu. Oradaki hava senin karakterine uymuyordu. Şu anda yaptığın buluşmaların bununla mukayesesi olamaz. 15 Temmuz'u TV karşısında geçirdikleri için nasıl olduklarından haberleri yok.

"15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKANLARA SAYGISIZLIK"

CHP Genel Başkanı'nın yaptıkları da söyledikleri de şehitlerimize ve emanetlerine saygısızlıktır, gazilerimize saygısızlıktır. 15 Temmuz'da sokaklara çıkanlara saygısızlıktır. CHP Genel Başkanı'nın yaptıklarından ve söylediklerinden mutlu olanlar FETÖ'cülerdır, PKK'lılardır... Zaten Kandil öyle demiyor mu? Desteklerini bildiriyor. Buradan CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Kandil'den yürüyüşü alkışlayanlarla beraber misiniz? Ülkemize saldıran herkes CHP'nin yanında yer alıyorsa düşünmek gerekmez mi? Mahkelerimiz darbecilere teröristlere destekçilerine hukuk içinde cezalarını verene kadar bu davalar sürecek. Türk milletine silah doğrultan millete ihaner eden herkes hak ettiği dersi alacak. OHAL ülkemizin terörle mücadelede ihtiyacı kalmayana kadar sürecek."