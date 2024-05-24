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Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
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Son olarak 1 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen Filistin mitinginde görüntülenen Berat Albayrak, Beşiktaş-Trabzonspor maçında ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, dün akşam Beşiktaş- Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.

Albayrak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.

Son olarak 1 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen Filistin mitinginde görüntülenen Berat Albayrak, Beşiktaş-Trabzonspor maçında ortaya çıktı.

Etiketler berat albayrak Beşiktaş Trabzonspor maç Türkiye Kupası finali
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