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  4. 17 Ağustos 2020 13:29

Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan'dan kritik görüşme
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

AA

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recep tayyip erdoğan , vladimir putin , doğu akdeniz
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