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Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Paskalya Bayramı'' dolayısıyla yayınladığı mesajda ''Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Paskalya Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum.  Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan paskalya bayramı
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