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  4. 14 Ocak 2020 09:49

Erdoğan'dan transfer hamlesi: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın farklı partilerde yer alan toplam 5 belediye başkanını AK Parti'ye transfer edeceği, böylece partide moralleri yükselteceği iddia edildi.

Erdoğan'dan transfer hamlesi: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
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AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği bugünkü grup toplantısının ardından farklı partilerden 5 belediye başkanına rozet takacağı ileri sürüldü.

AK Parti'ye farklı partilerden geçeceği belirtilen belediye başkanlarından 5'inin, bugünkü grup toplantısında parti rozetini takacakları öne sürüldü.

"5 BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKILACAK"
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 2'si bağımsız, biri CHP'li, biri İyi Partili, biri Saadet Partili olmak üzere 5 belediye başkanına bugün törenle AK Parti rozetinin takılması beklenirken, geçiş yapacak belediye başkanı sayısının 100'e ulaşacağı ileri sürülüyor.

AK Parti yöneticileri, geçişlerin peyderpey süreceğini, grup toplantıları başta olmak üzere il başkanları ve il toplantılarında da törenler düzenlenebileceğini belirtiyor.

AK Parti'ye geçecek muhalif belediye başkanı sayısının ise 100'e ulaşacağı ileri sürülüyor. Belediye başkanlarının partiye katıldıkça belediye meclis üyelerinden de katılımların olacağı dile getiriliyor.

"KATILIMLAR DAHA ÇOK İYİ PARTİ VE CHP'DEN OLACAK"
Katılımların daha çok İYİ Parti ve CHP'den olacağını belirten AK Parti yöneticileri, MHP ile bu konuda centilmenlik anlaşmasının olduğu, MHP'li başkanların isteseler bile partiye alınmayacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet

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