Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert sözler: ''Saldırmanın değişik yollarını aramayın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikasını eleştiren TÜSİAD'a çok sert tepki göstererek "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren; vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda, ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin milli ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez.

"Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı"

Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.

TÜSİAD'a tepki

Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın.

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.