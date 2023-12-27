Erdoğan'dan yeni asgari ücret sonrası açıklama
Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapıyor.
Bakan Işıkhan, "2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 TL olmuştur" dedi.
Işıkhan, "(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu.
Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
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