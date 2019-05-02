Erdoğan'dan yeni Türkiye İttifakı çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu.

TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Burası üretimin, ticaretin, ihracatın, Türkiye ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı. Aldığımız tüm kararların ortak aklın ve vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik'' dedi.

TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için 'Türkiye ittifakı' dedik, onun için 'Cumhur İttifakı' dedik. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü'' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Burası üretimin, ticaretin, ihracatın, Türkiye ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı. Aldığımız tüm kararların ortak aklın ve vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik. Oda ve borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak hem verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler hem de daha derinlemesine analizler yapma imkanına kavuştular. 'Türk Malı' ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası vardır.

''BİRİLERİ BORÇLANMA RAKAMLARI ÜZERİNDEN FIRTINA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR''

Dolar bazında geçen yıl biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyoruz. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi. Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

''BAZI SİRK CAMBAZLARI...''

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Türkiye'yi kur faiz enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil Türkiye'yi can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor. Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.

'TÜRKİYE İTTİFAKI' MESAJI: BAZILARI BU İFADEMİZDEN FİTNE ÇIKARMA GAYRETİNDE

Son zamanlarda bir şey moda oldu kucaklaşma zamanı. TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için 'Türkiye ittifakı' dedik, onun için 'Cumhur İttifakı' dedik. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü.

''BU AY İÇİNDE 170'İ AŞKIN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir. Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.''