Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması'nda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması'nda açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğinden gelen pek çok kurumunu bugün de yaşatabilen bir devlettir. Valiler şehirlerinde paşalık etmekle değil, yetim halka babalık etmekle şehrin her meselesine sahip çıkıp yöneticilik yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin yılın 24 saati, kapısı da telefonu da hep açık olur. Aksi takdirde şehrinize hak ettikleri değeri veremezsiniz. Hemen her toplantıda bunu dile getirmemezin sebebi devlet geleneğimizdir.

"BAYAT OYUNLARIN GAYESİ BİZİ HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞTIRMAKTIR"

Mayıs ayındaki seçimler vesilesiyle milletimizin önüne yeni vizyonlar koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu ülkenin topyekün kalkınması güçlenmesinin adıdır. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen güçlü temel üzerinden güçlendireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı bizden sonrakilere bırakacağımız en önemli eser olarak görüyoruz.

Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış bir esere imza atmamış olanların rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın. İşimiz zor. Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat senaryoların amacı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaktır. Bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedefimizden uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar inşallah yine başaramayacaklar. Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Milletimiz de sadece bu sınırlar içinde yaşananlardan sorumlu bir topluluk değildir.



"SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizler illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Seçimlerin sağlıklı huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Milleten alamadıkları desteğin acısını kavga ve kaos ile gizlemek isteyenler olacaktır. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum. 31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz.