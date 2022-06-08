Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Maduro’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro, merdivenlerde Türkiye ve Venezuela bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Venezuela ile kalkınma alanındaki işbirliğine de önem veriyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

Nato bir güvenlik teşkilatıdır. Teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç Devlet televizyonunda terörist liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Benzer yapılanma içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan Fransa ile yaşadıklarımız şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz. Yunanistan NATO'ya tekrar girdi, 9 tana Amerikan üssü Yunanistan'da kurulu. Bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar. Bunu yemezler.

Maduro'nun açıklamalarından satır başları:

Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim. Venezuela halkı adına sizlere Sayın Cumhurbaşkanım şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandemi zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Biz bunu birlikte başladık. 2020 ve 2021 gerçekten çok güç yıllardı.

Bizim vatanımız kendini toparlama süreci içinde. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık. Venezuela yeniden doğuyor. Siz, 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde biz fırtınanın ortasında gibiydik. Tek taraflı yaptırımların merkezindeydik. Yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra ben ölümle tehdit edildim. Öldürmeye kalkıştılar. Ama bunun içinde Venezuela halkı kendi direnişi ve üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Türkiye'ye böyle bir zamanda geldik. Bütün yatırımcılara da diyorum Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsinler. Turizm için, petrol için, gaz için, madencilik için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik zeminlerimiz hazır. Bu bizim için artık açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz.