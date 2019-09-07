Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: ''Dikta rejimi ayakta kalamaz!''

Saadet Partisi bugün Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DİKTA REJİMLERİ AYAKTA KALAMAZ"

Karamolloğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza için, "Ağır bir ceza geldi" derken, "Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Kendileri şu anda mağdur olan 100 binlerce KHK mağdurları var. Bunlar ne olacak? Kim bunların hakkını koruyacak" dedi.

AK Parti'ye de çok sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "Fikir hürriyeti, iktidarı tenkit hürriyeti değildir. 'İktidarla ilgili hiç bir şey söylemeyin susun' bu fikir hürriyeti, inanç hürriyeti, demokrasi değildir. Önce bunu anlamak mecburiyetinde bu arkadaşlar. Herkes bilmeli ki, hiçbir zaman dikta rejimleri uzun dönem ayakta kalamazlar, kalmamışlardır. Hele Türkiye gibi bir ülkede bundan sonra dikta rejimi ayakta kalamaz. Bunu herkes bilmeli" dedi.