Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret tarihi belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, 9 Haziran’dan sonra CHP genel merkezini ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyaretin ardından dile getirdiği iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi
Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ilişkin bir soruya da "Görüşmeme için hiçbir neden, sebep yoktur" yanıtını verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol