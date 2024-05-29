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Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret tarihi belli oldu

Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, 9 Haziran’dan sonra CHP genel merkezini ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyaretin ardından dile getirdiği iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi 

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ilişkin bir soruya da "Görüşmeme için hiçbir neden, sebep yoktur" yanıtını verdi. 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel CHP ziyaret görüşme
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