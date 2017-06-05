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  4. 05 Haziran 2017 12:07

Erdoğan'ın jandarmayı ziyaretinde çekilen fotoğraf tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Cuma günü Hadımköy Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Erdoğan'ı karşılayan askerlerin silah kılıflarının boş olduğu görüldü.

Erdoğan'ın jandarmayı ziyaretinde çekilen fotoğraf tartışılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Cuma günü Hadımköy Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflar sosyal medyada tartışma yarattı. Fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı'nın tokalaştığı askerlerin bellerindeki tabanca kılıflarının boş olduğu görülüyordu. Bunun, Cumhurbaşkanı'na karşı olası bir saldırı için alınmış bir önlem olduğu görüşü ağır bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan  Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenaze töreni için helikopterle Çatalca'ya  geldi. Helikopterin Hadımköy Jandarma Komando Tabur Komutanlığına indiği ve  Erdoğan'ın burada askerlere başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi. Anadolu Ajansı'nın bu ziyaretten paylaştığı fotoğraflarda Erdoğan'ın elini sıkan askerlerin tabanca kılıflarının boş olduğu görülüyordu.

Oda TV

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