Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı enflasyon açıklamasına CHP'den ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz geçmişte uzun dönem denenmiş, yüksek faiz düşük kur yerine, yatırım, üretim, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerdeki fiyat artışı yatırım, üretim, istihdamı etkilemez. Tam tersine kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde, istihdamda artışa yol açar. Ülkemizdeki durum tam da budur." dedi.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Chp'den ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

"BUNUN ADI ENFLASYONDUR"

Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatada ısrar artık hata değildir. Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur. Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir. Şu anda ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır. Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur." ifadelerini kullandı.