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  4. Erdoğan'ın resmen ilk rakibi belli oldu; bizzat kendisi açıkladı!

Erdoğan'ın resmen ilk rakibi belli oldu; bizzat kendisi açıkladı!

Erdoğan'ın resmen ilk rakibi belli oldu; bizzat kendisi açıkladı!

Muhalefet partileri kendi adaylarını henüz resmen ilan etmezken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti ve MHP'nin adayı olarak tekrar seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılırken, MHP'li eski Milletvekili 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere 1 yıldan az bir süre kaldı. Vatandaşlar kimlerin aday olacağını merak ederken Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını ilan etmişti.

Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday henüz netlik kazanmazken bir isim Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğunu duyurdu. Daha önce Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getiren MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, adaylığını resmen açıkladı. Oğan, sosyal medyadaki profiline "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

 "TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ ADAYSIZ BIRAKMAYACAĞIM"

Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."

sinan oğan cumhurbaşkanlığı'na aday oldu

Etiketler cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı adayı aday sinan oğan aday oldu
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