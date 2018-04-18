Erken seçimi duyan Başbakan'ın ilk sözleri bu oldu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'sürpriz' erken seçim çağrısı, siyasetin gündemini bir anda değiştirdi. TBMM'de yoğun bir trafiğin yaşanmasına neden olan erken seçim çıkışına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 13:30'da Bahçeli ile yapacağı görüşmeyi işaret etti. Binali Yıldırım'In ilk tepkisi ise "So what!" oldu

Habertürk gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, erken seçim sorusu ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'a yöneltildi. Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorusuna "So what?" (Ne olmuş yani!) karşılığını verdi. Erdoğan ise Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bozdağ, AKP'nin seçimleri vaktinde yapmak gibi bir geleneği olduğunu, 22 Temmuz 2007 seçimi hariç bütün seçimlerin vaktinde yapıldığını belirterek, "Bizim, seçimlerin vaktinte yapılacağına dair açıklamalarımız var.Ancak sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır' dedi.

Sonbahar öne çıkıyor

Öte yandan Meclis kulislerinde de MHP Lİderi Bahçeli'nin sürpriz erken seçim çıkışuı konuşuluyor. AKP'liler, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade ediyor. Görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.AKP'liler seçim için Sonbahar'ın daha uygun olduğu görüşünde.AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Haziran ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor.

* So what: Ne olmuş yani