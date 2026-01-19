Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti açıldı! Erdoğan muhalefete yüklendi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 3'üncü pistin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 3'üncü pist ile yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılış törenine katıldı. Erdoğan, "İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi daha da yukarılara çekeceğiz. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye, her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Teşkilatlarımızla, bakanlıklarımızla, kurum ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

'67 ÜLKENİN MERKEZİNDEYİZ'

Erdoğan, bugün hizmet zincirine yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim; Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek. Nereden nereye. Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye" diye konuştu.

Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Ama o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik, hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor" dedi.

'PROJEMİZİN BİRİNCİ ETABINI TAMAMLADIK'

Esenboğa Havalimanı'nda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladıklarını belirten Erdoğan, "2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928'e, yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi. Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu, 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sayılar bize Esenboğa Havalimanımızın artık daha büyük bir kapasiteye, daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tam da bu amaçla Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün 2 etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık. Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından Gümrük Müdürlüğü'ne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında bin 200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanımıza kazandırdık" dedi.

'KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ ÖRNEĞİ'

Erdoğan, projenin ikinci etabına ilişkin, "Projemizin ikinci etabında terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız. Böylece Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini de 30 milyona yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini daha yüksek kapasiteli, daha konforlu ve daha modern bir havalimanı ile inşallah buluşturacağız. Ankara’mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeyle, yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25’ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak kamu-özel iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk. Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

DHA