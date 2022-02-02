Eski AK Parti milletvekili: ''Erdoğan seçim öncesi ortalığı düzeltiyor''

Eski AK Parti milletvekili, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevini bırakmasıyla ilgili ''Erdoğan seçim için koşmaya başlamadan ortalığı düzeltiyor'' yorumunu yaptı.

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevinden istifa etti ve yerine Bekir Bozdağ atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yeni değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi. Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili eski AK Parti milletvekilinden dikkat çeken bir yorum geldi.

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın'a konuşan eski vekil, "Düşük tempoyla yürürken atılan çelme sizi yere yıkmayabilir. Ama koşmaya başladığınızda en küçük temas ya da engel sizi yere çakar ve kalkamazsınız. Erdoğan seçim için koşmaya başlamadan ortalığı düzeltiyor." dedi.

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