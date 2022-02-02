  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Eski AK Parti milletvekili: ''Erdoğan seçim öncesi ortalığı düzeltiyor''

Eski AK Parti milletvekili: ''Erdoğan seçim öncesi ortalığı düzeltiyor''

Eski AK Parti milletvekili: ''Erdoğan seçim öncesi ortalığı düzeltiyor''

Eski AK Parti milletvekili, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevini bırakmasıyla ilgili ''Erdoğan seçim için koşmaya başlamadan ortalığı düzeltiyor'' yorumunu yaptı.

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevinden istifa etti ve yerine Bekir Bozdağ atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yeni değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi. Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili eski AK Parti milletvekilinden dikkat çeken bir yorum geldi. 

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın'a konuşan eski vekil, "Düşük tempoyla yürürken atılan çelme sizi yere yıkmayabilir. Ama koşmaya başladığınızda en küçük temas ya da engel sizi yere çakar ve kalkamazsınız. Erdoğan seçim için koşmaya başlamadan ortalığı düzeltiyor." dedi.

Yazının tamamı için tıklayınız

Birgün

Etiketler ak parti kabine adalet bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da gizemli kazının nedeni ortaya çıktı
Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu''
Kabinede ''iznini isteyecek'' yeni Bakan için dikkat çeken iddia
Genç kadın, katiline ''Ölmeden son bir defa öpeyim'' diye yalvarmış
Parkta dehşet! ''Kapışalım mı'' deyip evire çevire dövdü
Genç kızın feci sonu! 5. kattan böyle atladı
Yeni yılın ilk enflasyonuna 1 kala, dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Kesin buzdolabınızda pek çoğu var! İşte sağlığa en zararlı 10 yiyecek!
Kar yağışı bir şehrimizi daha yuttu! Kar tünelleri 9 metreyi aştı
''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''