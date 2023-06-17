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  4. Genel af mı geliyor ? Tarih bile açıklandı

Eski AK Partili Bakan'dan ''genel af geliyor'' açıklaması

Eski AK Partili Bakan'dan ''genel af geliyor'' açıklaması
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun AK Parti'de olup Başbakanlık yaptığı dönemde bakanlık yapan isim, AK Parti'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde genel af ilan edeceğini öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti'de siyaset yaparken başbakanlık yaptığı döneminde Kalkınma Bakanlığı’nı da üstlenen eski HDP milletvekili Müslüm Doğan özellikle sosyal medya yapılan çağrılarla gündem genel af için tarih vererek “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek!” iddiasında bulundu.

AK Parti iktidarı özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni ve büyük cezaevleri yapımına hız vermişti. Buna karşılık seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel af ilan edebileceği öne sürülmüştü.

Şu anda Türkiye’de 279 kapalı, 89 açık, 10 kadın kapalı, sekiz kadın açık, dokuz çocuk kapalı, dört çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 399 ceza infaz kurumu var. Toplam kapasiteyse 289 bin 974 kişi.

Etiketler recep tayyip erdoğan genel af ak parti eski bakan ahmet davutoğlu müslüm doğan 29 ekim
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