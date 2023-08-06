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Eski bakan, yeni parti kurdu

Eski bakan, yeni parti kurdu
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Yerel seçimlere doğru her geçen gün hareketlenen siyaset gündemine yeni bir parti daha katıldı.

Siyaset hayatına ilk olarak 60'lı yıllarda atılan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'ni kurdu. Eski Kültür Bakanı olan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığını yürüten Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu toplandı.

ATA PARTİ'NİN ANA POLİTİKASI AÇIKLANDI
Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

Etiketler yeni parti ata parti parti
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