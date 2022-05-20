Fahrettin Altun'dan İsveçli Bakan'a: ''Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz''

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını söyledi. Bu açıklamaya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ''Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK paylaşımına yanıt verdi.

Altun, "İsveç PKK’yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır” dedi.

Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'den sonra, PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkenin İsveç olduğu açıklamasının ''dezenformasyon'' olduğunu söyledi.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

''İsveç, PKK’nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor, teröristlere silah veriyor. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK’yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz.''

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI LİNDE NE DEMİŞTİ?

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini söyledi.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaygın dezenformasyon vurgusu yaptı, İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu duruşumuz değişmedi" ifadesini kullandı.