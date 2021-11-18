Faiz kararına Karamollaoğlu'ndan 'alkol koması' benzetmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Merkez Bankasının faiz düşürmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız. Orada alkol iyi-kötü tartışmasına giremezsiniz. Vücut alkol istiyor. Şu an Türkiye'nin bulunduğu ortamda da faizden kaçamazsınız." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Haber Global'de Siyaset Özel programına katıldı. Merkez Bankasının faiz düşürmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu Türkiye ekonomisinin şu andaki halini alkol komasına giren hasta benzetmesiyle anlattı.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız. Orada alkol iyi-kötü tartışmasına giremezsiniz. Vücut alkol istiyor. Şu an Türkiye'nin bulunduğu ortamda da faizden kaçamazsınız. Sayın Erdoğan katıldığı bir toplantıda "faiz bir dünya gerçeği" demiştir. Ben şahidim. Kusura bakmasın da hatırlıyorum. Bu kendinin ifadesi. Faizle dönen ekonomide faizi indirerek meseleyi düzeltemezsiniz.



"DÖVİZ BİRİKTİRMEYEN HERKES FELÇ"

Şu an dövizle para biriktirmeyen herkes felç. Dövizi olmayan sanayi kuruluşları felç. Sizin faize karşı olup olmamanız çok önemli değil o konuda.

Az önce verdiğim alkol örneğinde de alkolü hiç vermeyerek o hastayı tedavi edemezsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya yanlış açıdan yaklaşıyor. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Faizsiz bir sistem istiyorsanız bunu 19 yılda sağlamalıydınız. Şu anda Türk ekonomisi komada. Faiz bunun sebeplerinden biri.