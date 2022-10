Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden İYİ Parti'ye katılacağını açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Fakıbaba, ''Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı. Bunları ben sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bunun sebebinin de başı boşluk olduğunu söyledim.'' dedi.

Şanlıurfa'nın önde gelen isimlerinden eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün yaptığı açıklamada hem AK Parti'den hem de milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba'nın istifası siyasette büyük yankı uyandırırken, İYİ Parti'ye geçeceğinin ortaya çıkması olayı daha da ilgi çeker hale getirdi. Fakıbaba son olarak, yaşanan sürece ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"BEN HATA YAPMADIM"

AK Parti'ye giderek hata yaptığını düşünmediğini ifade eden Fakıbaba, "Şu var, insan yaptığı yanlış için özür diler. Ben özür dilemedim. Ama dedim ki, beni yanlış anladınız, ben gerçek bir AK Partiliyim. Ben AK Parti'ye hizmet etmek istiyorum. Bu teklif de benden gitti. Ben hata yapmadım ki. Hata yapan insan özür diler. Bir insan niye siyasetçi olur? Niye siyasi partiler kurulur? İnsanlara hizmet etmek için yapılır bunlar" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Fakıbaba, "Ben gerçekten emekliliğe ayrılacağımı sayın Cumhurbaşkanına arz ettim. Dedim ki, bakın ben emekliye ayrılıyorum ama Şanlıurfa'nın iyi ellerde olması lazım. Ben Şanlıurfa'ya hekim olarak da, belediye başkanı olarak da, bakan olarak da emek verdim. Dedim ki efendim ben ayrılacağım ama benim şu arkadaşıma şu görevi verin. Yöneticisi olmadığı zaman 8-9 tane milletvekili her kafadan bir şey söylediği zaman orada yönetim olabilir mi? Yönetim işi takım işidir. Takımın da lideri olur. Ben takım lideri olmak istemedim. Dedim ki ben zaten 2023'te bırakıyorum. Ama takımın lideri şu arkadaşımız olsun dedim. 8 milletvekiliyiz. Her birimiz her kafadan bir şey yapıyoruz. Herkes Şanlıurfa'nın problemlerini çözmeye çalışıyor, ama Şanlıurfa her geçen gün daha kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM, BİZ FAKIBABA'YI İSTİYORUZ DEDİ"

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Benim özünde söylemek istediğim şu, Ankara'dan milletvekillerine karar verilemez. Milletvekillerinin adaylığı Şanlıurfa halkı tarafından belirlenir. 1.5 sene önce ben yine istifa ettim. O zaman şunu sorabilirsiniz, istifa ettiniz de milletvekilliğinden istifa eder miydiniz? Hayır etmezdim. Ama bu sefer niye ediyorum? Çünkü yeni bir partiye geçiyorum. En azından Sayın Akşener şunu söyledi, birkaç kişiyle haber gönderdi. Hayır dedim, ben emekli olacağım. Sayın Akşener milletvekili olduğumu bilmiyordu. Meral Hanım diyor ki, biz Fakıbaba'yı istiyoruz. Bu çok önemli. 'Fakıbaba'yı alarak Meclis'te sayımızı artırmak amacıyla değil, samimiyetine inanıyoruz.' diyor. Çarşamba akşamı beraberdik, Meral Hanım evimdeydi, yemek yiyorduk. Kendisine arz ettim. Dedim ki efendim ben size artık kesin karar verdim, geçeceğim. Bu iş 15 gün içerisinde oluştu. İki sefer buluştuk ikisi de benim evimde oldu. İlkinde 3-4 saat sohbet ettik. İkinci gelişinde de 2.5-3 saat beraber kaldık. Ben kendisine şunu söyledim. Dedim ki efendim ben milletvekilliğinden de istifa etmek istiyorum. Şanlıurfa'da beni çok seven de var, sevmeyen de.

"ŞANLIURFA'NIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ KONUSUNDA VİZYONU VAR"

Meral Hanım'la görüştüm. Şanlıurfa'nın şekillendirilmesi vizyonunun olduğuna inanıyorum. Problemlerin Şanlıurfa'da ortaya çıkmasının sebebi birlik ve beraberliğin olmamasıydı. Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı. Bunları ben sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bunun sebebinin de başı boşluk olduğunu söyledim. Ondan sonra yine bütün arkadaşlara gittim. 'Arkadaşlar sıkıntı var' dedim. Siz 20 yıllık bir AK Partiliyseniz bunu gidip söyleme hakkınız olamaz mı?"